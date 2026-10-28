الأمم المتحدة: 33.7 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن نحو 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في السودان، ما يمثل واحدة من "أخطر حالات الطوارئ الإنسانية" في العالم.

ويقدر عدد السكان في السودان، بحسب إحصائيات غير رسمية، بحوالي 53 مليون شخص.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان: تستمر الأزمة في السودان في التفاقم، مما يترك الملايين في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني. ويحتاج ما يقدر بنحو 33.7 مليون شخص إلى المساعدة.

وحذر من أن ذلك يمثل مستوى غير مسبوق من الاحتياجات، وواحدة من أخطر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.

وطالب بتوفير 2.9 مليار دولار أمريكي، لتقديم مساعدات منقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد.

المكتب الأممي لفت إلى أن المنظمات الإنسانية تمكنت من الوصول إلى 17.1 مليون شخص بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، على الرغم من التحديات التشغيلية الكبيرة، بما في ذلك قيود الوصول وانعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل.

والاثنين، حذّر بيان مشترك للاتحاد الأوروبي و31 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، من خطر تفاقم المجاعة في السودان خلال الأشهر المقبلة، داعيا إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً.

المصدر / الخرطوم/ فلسطين أون لاين: