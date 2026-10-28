هبوط حاد للشيكل والبورصة بسبب عدم اليقين في الانتخابات الإسرائيلية

الدولار

أدى عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، إلى هبوط حاد في سعر شيكل صباح الأربعاء، بعد فرز 60% من الأصوات وتقدم حزب الليكود والأحزاب المتحالفة معه.

وارتفع الدولار بنسبة 1.4% مقابل العملة المحلية، وارتفع اليورو بنسبة 2.3%، ويتداول فوق 3.44 شواكل.

وانعكس اتجاه سوق الصرف الأجنبي، حيث يشهد الشيكل، الذي ارتفع بحدّة أمس، انخفاضاً ملحوظاً اليوم، في ضوء النتائج الأولية للانتخابات في إسرائيل، التي تزيد من حالة عدم اليقين السياسي، بحسب "كالكاليست"، فيما أشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا الهبوط جاء بعد أن سجلت العملة المحلية أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، حيث راهن المستثمرون على نتيجة حاسمة للانتخابات، من شأنها إزالة حالة عدم اليقين السياسي، ما يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة.

وبموازاة ذلك، سُجِّلَت انخفاضات حادة في بورصة "تل أبيب" عقب نتائج الانتخابات، حيث تراجع مؤشر TA 35 بنحو 1.3%، بينما خسر مؤشر TA 90 نحو 3% من قيمته. ووفق "غلوبس"، تتصدر مؤشرات قطاعي البناء والعقارات في التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، قائمة المؤشرات الأكثر تراجعاً، حيث انخفضت بنحو 3.7%. كذلك تراجع مؤشر التأمين بنحو 3.5%، وانخفض مؤشر القطاع المصرفي بنحو 3%.

وتُعدّ الانتخابات الإسرائيلية محطّ اهتمام المستثمرين الأجانب، الذين يتوقع بعضهم، وفقًا لرويترز، أن يُعطي فوز المعارضة دفعةً إضافيةً لسوق رأس المال الإسرائيلي والشيكل. وبحسب بنك الاستثمار جي بي مورغان، قد تُؤدي نتائج الانتخابات إلى تذبذب سعر صرف الشيكل بنسبة تصل إلى 3%، إذ يُقدّر البنك أن فوز المعارضة، الذي من شأنه أن يُحسّن العلاقات مع الحلفاء الغربيين، قد يُعزّز العملة الإسرائيلية، بينما قد يُؤدي تشكيل حكومة أخرى بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إضعافها.

وقال تشارلي روبرتسون، كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك إيكويتي وفق "كالكاليست": "السؤال الأهم هو ما سيكون تأثير النتائج في المنطقة".

وأضاف أن إعادة انتخاب نتنياهو قد تزيد من احتمالات تصعيد التوتر مع إيران، بينما يمكن تفسير خسارته بأنها إشارة إلى خفض حدة التوتر.

أما الملياردير الأميركي بيل أكرمان، فلم يُبدِ دعمه لأي مرشح بعينه، وقدّر أن تشكيل حكومة من دون الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش سيشير إلى أن "إسرائيل تطوي صفحة جديدة".

من جهة أخرى، لا يتوقع جميع المستثمرين تضرر الأصول الإسرائيلية في حال بقاء نتنياهو في السلطة. ف

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: