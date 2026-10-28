فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرغوثي: نتائج انتخابات الاحتلال تكشف تصاعد التيار الفاشي

الأمم المتحدة: 33.7 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

شهيد ومصابون بصواريخ ونيران الاحتلال في غزة

كتلة الصحفي تنظم دورة تدريبية للصحفيبن بغزة

انتقادات لتعين مسؤولة مرتبطة بـ"أيباك" في "مجلس السلام"

هل يمكن الوثوق بـ"تشات جي بي تي" في قراءة الأشعة؟ دراسة تكشف مفاجأة

هبوط حاد للشيكل والبورصة بسبب عدم اليقين في الانتخابات الإسرائيلية

الاحتلال يحوّل أسيرًا محررًا من نابلس للاعتقال الإداري 4 أشهر

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا في سلوان

مصرع 46 شخصًا على الأقل في حادث تصادم قطارين بإسبانيا

مصرع 46 شخصًا على الأقل في حادث تصادم قطارين بإسبانيا

28 أكتوبر 2026 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
...
مصرع 46 شخصًا على الأقل في حادث تصادم قطارين بإسبانيا

أعلنت وسائل إعلام إسبانية وخدمات الطوارئ في إقليم كاستيا لا مانشا، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين سريعين قرب مدينة طليطلة وسط إسبانيا إلى 46 قتيلًا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات جراء وجود إصابات حرجة.

وذكرت التقارير أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:54 صباحًا، على خط السكك الحديدية فائقة السرعة الرابط بين العاصمة مدريد ومدينة إشبيلية، في منطقة أوردا، بين بلدتي مورا وأورغاز.

وبحسب المعلومات الأولية، اصطدم قطار من طراز "AVE" تابع لشركة "رينفي"، وكان متجهًا إلى إشبيلية وعلى متنه نحو 397 راكبًا، بقطار آخر من طراز "إيريو" كان يسير أمامه ويحمل قرابة 147 راكبًا، بينهم طفل رضيع، ليبلغ إجمالي عدد الركاب في القطارين أكثر من 544 شخصًا.

وأوضحت التقارير الميدانية أن التصادم وقع من الخلف، ما أدى إلى انحراف عربتين خلفيتين من قطار "إيريو"، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ، وأوقفت حركة القطارات بين مدريد ومناطق الأندلس، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عملياتها في موقع التصادم، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#إسبانيا #حادث تصادم #مدينة طليطلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة