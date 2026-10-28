مصرع 46 شخصًا على الأقل في حادث تصادم قطارين بإسبانيا

أعلنت وسائل إعلام إسبانية وخدمات الطوارئ في إقليم كاستيا لا مانشا، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين سريعين قرب مدينة طليطلة وسط إسبانيا إلى 46 قتيلًا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات جراء وجود إصابات حرجة.

وذكرت التقارير أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:54 صباحًا، على خط السكك الحديدية فائقة السرعة الرابط بين العاصمة مدريد ومدينة إشبيلية، في منطقة أوردا، بين بلدتي مورا وأورغاز.

وبحسب المعلومات الأولية، اصطدم قطار من طراز "AVE" تابع لشركة "رينفي"، وكان متجهًا إلى إشبيلية وعلى متنه نحو 397 راكبًا، بقطار آخر من طراز "إيريو" كان يسير أمامه ويحمل قرابة 147 راكبًا، بينهم طفل رضيع، ليبلغ إجمالي عدد الركاب في القطارين أكثر من 544 شخصًا.

وأوضحت التقارير الميدانية أن التصادم وقع من الخلف، ما أدى إلى انحراف عربتين خلفيتين من قطار "إيريو"، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ، وأوقفت حركة القطارات بين مدريد ومناطق الأندلس، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عملياتها في موقع التصادم، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات