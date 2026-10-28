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قتيل بجريمة إطلاق نار في عرابة بالداخل المحتل

28 أكتوبر 2026 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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171 قتيلا وقتيلة حصيلة الجريمة في الداخل المحتل (أرشيف)

قُتل شخص يبلغ نحو 50 عاما، صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بجروح حرجة جراء جريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة الجليل، شمالي الأراضي المحتلة عام 1948.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، منذ بدء العام الجاري إلى 171 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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