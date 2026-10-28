3 شهداء بغزة خلال 24 ساعة وحصيلة الإبادة تتجاوز 74.5 ألف

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 شهداء خلال 24 ساعة، ما رفع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 74 ألفا و564 منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3 شهداء، هم شهيد جديد وشهيدان متأثران بجراحهما، إضافة إلى 11 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الضحايا 1568 شهيدا و5649 إصابة، إضافة إلى انتشال 845 شهيدا، وفق البيان.

وأفادت الوزارة بأن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة منذ أكتوبر 2023 بلغت 74 ألفا و564 شهيدا، و175 ألفا و770 إصابة.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت "إسرائيل" 90 بالمئة من البنى التحتية في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بـ71.4 مليار دولار.

كما تمنع "إسرائيل" إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

المصدر / فلسطين أون لاين