الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة ويمهد لهدم منزلين في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 17 مواطنًا من محافظات قلقيلية وطولكرم وطوباس في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدت بالضرب على مواطن ونجله خلال اقتحام قرية ياصيد شمال نابلس، وأصابت أحدهما بكسور في اليد، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيتا تمهيدًا لهدم منزلين.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشارها في أحياء صوفين والظهر والنقار وكفر سابا، ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل انسحابها بعد نحو ساعتين.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم الأسرى المحررون محمد أبو خضر، وميسرة عفانة، ومهتدي دلال، ومحمد خضراوي، ومعتصم خضراوي، إضافة إلى محيي سلمي، وإبراهيم صبح، وإبراهيم حمدان نزال، وناهل ملحم، وسوار قرعان، ومجد عدنان داود، وأيسر شريم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية، وانتشرت قوات المشاة بكثافة في وسطها، وأوقفت عددًا من المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أعاق تنقلهم. كما داهمت منازل في الحارة الشرقية، بينها منزل المواطن ربيع ياسر ربع، وأجبرت عائلته على إخلائه وحولته إلى ثكنة عسكرية.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية، ما يعيق حركة المواطنين ووصولهم إلى أماكن عملهم وقضاء مصالحهم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم صحفي وشقيقاه، عقب مداهمة منازلهم في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد سالم القص (40 عامًا)، وهو مقدم في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، بعد مداهمة منزله في الحي الغربي من المدينة.

كما اعتقلت الأسير المحرر والصحفي حمزة محمد مصطفى سلامة (33 عامًا)، وشقيقيه الأسير المحرر مؤمن (30 عامًا)، ومصطفى (35 عامًا)، عقب مداهمة منازلهم في الحي الشمالي.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله يحيى عبد الرازق، عقب مداهمة منزل ذويه في المدينة، فيما اقتحمت بلدة طمون جنوبًا بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت منازل عدة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

أما في قرية ياصيد شمال نابلس، فأصيب مواطن بكسور في اليد جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، خلال اقتحام القرية فجرًا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت بالضرب على مواطن ونجله، ما أدى إلى إصابة أحدهما بكسور في اليد.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة صباح اليوم، تمهيدًا لهدم منزلين يعودان للمعتقلين إبراهيم عبد الكريم داوود وزكريا محمد داوود، وأجبرت الأهالي في المنطقة الغربية على إخلاء المنازل.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بورين لليوم الثاني على التوالي، وتداهم المنازل وتفتشها، فيما حولت عددًا منها إلى ثكنات عسكرية.

وفي ظل هذه الظروف، أعلن مدير عام التربية والتعليم في جنوب نابلس، سامر الجمل، تحويل الدوام المدرسي إلى نظام المهمات التعليمية، على أن يُستأنف الدوام الوجاهي يوم الثلاثاء المقبل، حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية، وضمانًا لاستمرار العملية التعليمية.

وفي بيت لحم، واصلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، لليوم السادس على التوالي، إغلاق طرق ومداخل في المحافظة، ما يعيق تنقل المواطنين بين البلدات والقرى ومركز المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الإغلاق يشمل طريقي السدر وقصر نصار غرب مدينة بيت لحم، ومدخل "DCO" في بيت جالا، ومداخل بلدة جناتا شرقا، ومدخلي قريتي المنشية ومراح رباح جنوبا، إضافة إلى جميع مداخل بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

كما احتجزت قوات الاحتلال مواطنًا من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، بعد اقتحام البلدة والتمركز في عدد من أحيائها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل إبراهيم فؤاد إبراهيم صباح (30 عامًا)، واحتجزته عدة ساعات قبل أن تطلق سراحه.

المصدر / فلسطين أون لاين