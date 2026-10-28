الحمى الشوكية البكتيرية تهدد أطفال غزة.. 4 وفيات و15 إصابة في حضانة مجمع ناصر

خان يونس/ تامر قشطة:

في خيام النزوح المكتظة، حيث تتراجع مقومات النظافة وتندر المياه النظيفة، يواجه أطفال في قطاع غزة مخاطر صحية متفاقمة، مع تسجيل ارتفاع في حالات التهاب السحايا البكتيري، الذي أودى بحياة أربعة أطفال في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي القطاع، وفق ما أفاد به مدير حضانة الأطفال والولادة بالمجمع د. أحمد الفرا.

وقال الفرا لصحيفة "فلسطين": إن قسم الحضانة سجل 15 حالة إصابة بالحمى الشوكية البكتيرية خلال فترة وجيزة، في حين استقبلت أقسام الأطفال والعناية المركزة حالات أخرى، وصل بعضها إلى مرحلة تجرثم الدم، محذرا من مضاعفات خطيرة قد تنجم عن المرض، خصوصا إذا تأخر تشخيصه وعلاجه.

وتتزامن هذه الحالات مع أوضاع معيشية وصحية صعبة يعيشها النازحون في الخيام، في ظل سوء التغذية والاكتظاظ ونقص المياه النظيفة، إلى جانب صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات بسبب تدمير الطرق والبنية التحتية.

رضيع في مواجهة المرض

لم تتوقع أنفال النجيلي أن تتحول الحمى التي أصابت طفلها البالغ أربعة أشهر إلى مواجهة مع مرض خطير يستدعي العزل والعلاج داخل المستشفى.

وقالت النجيلي لصحيفة "فلسطين" إنها حضرت إلى المستشفى بطفلها بعد إصابته بحمى شديدة استمرت طوال الليل، رافقتها أعراض أخرى، بينها القيء والإسهال. ومع ارتفاع درجة حرارته وعدم استجابتها للكمادات وخافضات الحرارة، خضع الطفل لفحوص طبية وتحاليل إضافية، قبل أن تظهر النتائج إصابته بالتهاب السحايا البكتيري.

وأضافت أن الفحوص أظهرت ارتفاعا كبيرا في عدد الخلايا، بلغ 1600، وفق ما أبلغها به الأطباء، مشيرة إلى أن طفلها يخضع للعزل منذ وصوله إلى المستشفى.





وتربط النجيلي بين الظروف التي يعيشها أطفالها في خيام النزوح بمنطقة العطار، وبين المخاطر الصحية التي يتعرضون لها، في ظل الاكتظاظ والرمال وارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية.

وقالت إن ظروف المعيشة الصعبة تزيد مخاوفها على طفلها الرضيع، الذي لم يتجاوز أربعة أشهر، في وقت تكافح فيه العائلات لتوفير بيئة آمنة ونظيفة لأطفالها.

إصابة جديدة ومخاوف من تكرار المرض

وفي حالة أخرى، تروي إكرام صقر معاناة حفيدها نسيم سامح صقر، الذي نُقل إلى المستشفى بعد تكرار نوبات الحمى والتعب، في ظل ظروف النزوح التي تعيشها الأسرة.

وأوضحت صقر لـ"فلسطين" أن العائلة اعتادت نقل الطفل إلى الأطباء كلما ارتفعت حرارته أو تعرض للتشنجات، لكنها فوجئت خلال زيارته الأخيرة للعيادة بإخضاعه لفحص عبر أخذ عينة من السائل المحيط بالحبل الشوكي، قبل إبلاغها بإصابته بالحمى الشوكية.

وأضافت أن الطفل سبق أن أصيب خلال حرب الإبادة، بعدما أدى قصف منزل مجاور إلى سقوطه من الطابق الثالث، ما استدعى بقاءه نحو أسبوعين في العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالته.





وقالت إن الأسرة كانت تعتقد أن نوبات التشنج المتكررة مرتبطة بإصابته السابقة، قبل أن تكشف الفحوص عن المرض الجديد، مشيرة إلى أن الطفل يمكث في المستشفى منذ أيام، وسط أعباء التنقل اليومية التي تتحملها العائلة للوصول إليه.

وتخشى صقر من انتقال الأمراض إلى بقية أطفال الأسرة الذين يعيشون في الخيام، في ظل غياب البيئة الصحية المناسبة، مؤكدة أن ظروف النزوح تجعل رعاية الأطفال وحمايتهم من الأمراض أكثر صعوبة.

سوء التغذية والاكتظاظ يفاقمان المخاطر

من جانبه، قال د. الفرا، إن ارتفاع حالات التهاب السحايا البكتيري يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تدني نوعية الغذاء المتاح للأطفال، وما يرافقه من ضعف في المناعة، فضلا عن الاكتظاظ الشديد في خيام النزوح.

وأوضح أن الازدحام يزيد فرص انتقال البكتيريا المسببة للمرض، إلى جانب انعدام وسائل النظافة الشخصية ونقص المياه النظيفة في مخيمات النازحين.





وأشار الفرا إلى أن صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات في الوقت المناسب، نتيجة تدمير الطرق والبنية التحتية اللازمة للنقل الآمن، قد تؤخر التشخيص والعلاج، وتزيد احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

وبيّن أن التهاب السحايا يصيب الأغشية والسائل المحيطين بالدماغ، وقد يؤدي، إذا لم يُشخّص ويُعالج مبكرا، إلى مضاعفات تشمل فقدان السمع أو البصر، أو الإصابة بإعاقات عصبية، من بينها الشلل الدماغي.

وحذر من أن تسجيل حالات مترافقة مع تجرثم الدم يعكس خطورة الوضع، عقب وفاة أربعة أطفال في العناية المركزة، داعيا إلى الانتباه إلى خطورة المرض وأهمية التشخيص والعلاج المبكرين.

المصدر / فلسطين أون لاين