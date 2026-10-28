البنتاغون: تكلفة الحرب مع إيران تجاوزت 47 مليار دولار

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة ‌الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش أنفق حتى الآن أكثر من 47 مليار دولار لإدارة الحرب في إيران، بزيادة تتجاوز 25 في المئة مقارنة بتقدير الوزارة في يوليو/ تموز.

وكانت الحصة الأكبر من الكلفة التشغيلية للحرب مخصّصة لتعويض الذخائر المستخدمة بما يزيد على 29 مليار ‌دولار، فضلا عن أكثر ‌من ستة مليارات دولار لاستبدال العتاد العسكري.

ولم تُبيّن الأرقام ‌بوضوح ما إذا كان ذلك يتضمّن كلفة إصلاح الأضرار التي أصابت قواعد أمريكية نتيجة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

المصدر / وكالات