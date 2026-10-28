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ترامب: تأييدي لنتنياهو غيّر مسار الانتخابات الإسرائيلية

28 أكتوبر 2026 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تأييده لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، غيّر مسار الانتخابات الإسرائيلية، مدعيًا أن نتنياهو انتقل من احتمال التعرض لهزيمة حاسمة إلى وضع قد ينتهي بتعادل سياسي أو حتى فوز انتخابي.

وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، أن "المشهد انقلب بالكامل عندما أعلن الرئيس ترامب تأييده لبيبي نتنياهو"، مضيفًا أنه "بدلًا من هزيمة حاسمة لرئيس حكومة عظيم، يبدو الآن أننا أمام تعادل كبير بعد تعويض التأخر، أو حتى فوز لنتنياهو".

وشدد على أن هذا التحول "حدث كله بعد إعلان الرئيس ترامب تأييده"، معتبرًا أنه "لا يريد سوى ما فيه الخير للشرق الأوسط و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية".

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب صدور العينات الانتخابية الإسرائيلية وتحديثاتها الليلية، التي أظهرت تقاربًا بين معسكر نتنياهو والأحزاب الصهيونية المناوئة له، مع أفضلية لمعسكر نتنياهو في بعض العينات، وتعادل المعسكرين في عينتين أخريين، دون حسم واضح لهوية الحكومة المقبلة. وفي جميع العينات، تصدّر الليكود الأحزاب من حيث عدد المقاعد، لكنه لم يحصل مع حلفائه على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو قد أكد، في خطابه عقب صدور العينات الانتخابية، أن الليكود الحزب الأكبر في "إسرائيل"، معتبرًا أن معسكر اليمين يحظى بأغلبية بين الناخبين اليهود والصهيونيين، ومتعهدًا بتشكيل "حكومة يمينية قوية"، فيما دعا إلى انتظار نتائج الفرز النهائية.

وفي حديثه عن العلاقات مع واشنطن، اعتبر نتنياهو أن "إسرائيل" تقف أمام "فرصة تاريخية لن تتكرر" في ظل رئاسة ترامب، لتحقيق ما وصفه بـ"إزالة التهديد الإيراني إلى الأبد"، في تصريحات حملت تلويحًا بإمكانية استئناف الحرب على إيران.

وقال نتنياهو إنه سيعمل مع ترامب على مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي تتعرض له "إسرائيل"، إلى جانب تعزيز "اتفاقيات أبراهام" وتوسيع نطاق التطبيع مع دول إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب #نتنياهو #الإنتخابات الإسرائيلية

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