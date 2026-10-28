الإنتخابات الإسرائيلية.. 57 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و47 للمعارضة

أظهرت أحدث تقديرات المقاعد المستندة إلى نتائج الفرز الجزئي لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، فجر الأربعاء، تراجع معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى 57 مقعدًا، مقابل 47 مقعدًا للمعارضة، فيما ارتفع تمثيل القائمتين العربيتين إلى 16 مقعدًا، منها 12 للقائمة المشتركة و4 للقائمة الموحدة، وذلك بعد فرز نحو 37.4% من الأصوات.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية، استمرار تصدّر الليكود بنسبة 21.70% من الأصوات الصحيحة التي جرى فرزها، يليه حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بنسبة 15.72%.

وعززت القائمة المشتركة موقعها في المرتبة الثالثة بنسبة 9.22%، متقدمة على حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت، الذي حصل على 8.38%. وارتفعت حصة القائمة العربية الموحدة إلى 3.81%، لتواصل تجاوز نسبة الحسم.

وبحسب آخر معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحدّثة عند الساعة 05:57، جرى فرز 2,132,650 صوتًا في 5,037 صندوق اقتراع، بينها 2,122,846 صوتًا صحيحًا و9,804 أصوات ملغاة، من أصل 7,331,981 شخصًا يحق لهم التصويت.

وحصل الليكود على 460,565 صوتًا، مقابل 333,786 صوتًا لـ"يشار"، و195,808 أصوات للقائمة المشتركة، و177,904 أصوات لـ"بياحد"، فيما حصلت القائمة الموحدة على 80,894 صوتًا.

وتبقى هذه التقديرات أولية وقابلة للتغيير مع استمرار فرز الأصوات.

المصدر / فلسطين أون لاين