الإنتخابات الإسرائيلية.. 55مقعدًا لمعسكر نتنياهو و49 للمعارضة

أظهرت أحدث نتائج الفرز المرحلي لأصوات انتخابات الكنيست الإسرائيلية، صباح الأربعاء، حصول معسكر أحزاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على 55 مقعدًا، مقابل 49 مقعدًا لمعسكر أحزاب المعارضة الصهيونية، فيما حصدت القائمتان العربيتان 16 مقعدًا، بواقع 12 مقعدًا للقائمة المشتركة و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، بعد فرز نحو 52% من الأصوات.

وبحسب توزيع المقاعد وفق النتائج المرحلية، تصدّر حزب "الليكود" القائمة بحصوله على 27 مقعدًا، يليه حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بـ21 مقعدًا، ثم القائمة المشتركة بـ12 مقعدًا، وحزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت بـ11 مقعدًا.

كما حصل حزبا "يهدوت هتوراة" و"الديمقراطيون" على 9 مقاعد لكل منهما، و"يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد، و"شاس" على 7 مقاعد، فيما نال كل من "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" 6 مقاعد، وحصلت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، فيما لم يتمكن حزبا "عمخا يسرائيل" و"الاحتياط والاقتصاد" من تجاوز نسبة الحسم، وفق النتائج المرحلية.

وأظهرت معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحدّثة عند الساعة 07:57 صباحًا، فرز 2,950,493 صوتًا في 6,881 صندوق اقتراع، بينها 2,937,354 صوتًا صحيحًا و13,139 صوتًا ملغى، من أصل 7,331,981 شخصًا يحق لهم التصويت.

وحصل الليكود على 607,519 صوتًا، مقابل 490,877 صوتًا لحزب "يشار"، و262,714 صوتًا للقائمة المشتركة، و264,631 صوتًا لحزب "بياحد"، فيما نالت القائمة العربية الموحدة 102,825 صوتًا.

المصدر / فلسطين أون لاين