التصويت في الانتخابات الإسرائيلية يبلغ 66.7% وسط إقبال عربي لافت

أدلى نحو 5 ملايين ناخب بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية، الثلاثاء، بنسبة تصويت وصلت إلى 66.7%، حتى الساعة السادسة مساء في رقم قياسي غير مسبوق وبارتفاع بنسبة 9% مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات السابقة عام 2022، حين كانت النسبة حينها في نفس الساعة 57.7%.

وفي ما يخص نسبة التصويت في المجتمع العربي، أفادت مصادر مطلعة في حملة القائمة المشتركة، بأن نسبة التصويت تجاوزت 65% حتى الساعة السادسة والنصف مساء.

وقدر القائم بأعمال مدير عام لجنة الانتخابات المركزية، وصول نسبة التصويت العامة إلى 80% مع إغلاق صناديق الاقتراع في حال تواصل سير العملية الانتخابية بنفس الوتيرة.

وفي ما يلي نسب التصويت في المدن العربية حتى الساعة السادسة عصرا، بحسب لجنة الانتخابات المركزية: أم الفحم 62%، الناصرة نحو 60%، شفاعمرو 64%، باقة الغربية 60%، الطيبة 63%، الطيرة 64%.

وبدأ إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع منذ افتتاحها في ساعات الصباح، إذ سجلت نسبة تصويت 16% عند الساعة العاشرة، ثم 31% عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، ثم 45% عند الساعة الثانية ظهرا، تبعها 55.7% عند الساعة الرابعة عصرا، ثم 66.7% عند الساعة السادسة مساء.

وشهدت البلدات العربية، إقبالا لافتا على صناديق الاقتراع مع انطلاق التصويت لانتخابات الكنيست الـ26، إذ توافد الناخبون منذ الساعة السابعة صباحا إلى مراكز التصويت، بالتزامن مع حضور مكثف لمراقبين يهود، بينهم ممثلون عن أحزاب اليمين المتطرف.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7,331,981 ناخبا، بزيادة قدرها 543,177 ناخبا مقارنة بالانتخابات السابقة. ويشكل المواطنون العرب نحو 18% من إجمالي أصحاب حق الاقتراع، بما يقارب 1.172 مليون ناخب.

المصدر / فلسطين أون لاين