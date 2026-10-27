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"الأونروا" تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في الخليل

27 أكتوبر 2026 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل منذ 23 أكتوبر الجاري ما أسفر عن تهجير قسري لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن

أعرب مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال فريدريك، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن التطورات في الخليل تعيد إلى الأذهان مشاهد مقلقة من موجة التهجير الواسعة التي شهدها شمال الضفة مطلع عام 2025، مشيرا إلى أن أكثر من 34 ألف لاجئ من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لا يزالون مهجّرين قسرا بعد مرور أكثر من عام.

وأكد أن أي شكل من أشكال العقاب الجماعي يتعارض مع القانون الدولي، مشددا على ضرورة السماح لجميع المهجّرين قسرا بالعودة، واحترام كرامتهم وحقوقهم، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الأونروا تحركت، بالتنسيق مع شركائها ومحافظة الخليل وبلديتها، للاستجابة للاحتياجات العاجلة، ووزعت مساعدات طارئة شملت البطانيات والفرشات والوسائد على العائلات المتضررة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة الخليل منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ما أسفر عن تهجير قسري لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن من منازلهم، وهدم منازل وممتلكات خاصة، وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الأونروا #تهجير

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