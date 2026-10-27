هولندا تنسحب من "يوروفيجن" 2027 بسبب مشاركة "إسرائيل"

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية "إن بي أو" اليوم الثلاثاء انسحاب هولندا من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2027، عازية القرار إلى الجدل المثار حول مشاركة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير الإعلام في"إن بي أو" يوري بوسمان "نعلم منذ فترة أن مشاركة إسرائيل تثير ردود فعل متباينة في المجتمع، وتُعدّ مصدرا للجدل والانقسام. لذلك، وبعد التشاور مع مجلس هيئات البث، قررت هيئة الإذاعة الهولندية الانسحاب من نسخة 2027".

ويُعدّ الانسحاب الهولندي الأحدث في سلسلة مقاطعات أعلنتها دول غير راضية عن مشاركة "إسرائيل" في المسابقة الموسيقية السنوية، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي آب/أغسطس، أعلنت هيئة "أفروتروس" المسؤولة عن اختيار المرشح الهولندي والتي تتولى بث المسابقة، انسحابها مُعللةً ذلك بأن الحدث "لم يعد يُمكن اعتباره محايدا" نظرا إلى الانقسامات المتعلقة بالحرب في غزة.

لكن بعد شهر، تدخلت "إن بي أو" لتحل محل "أفروتروس"، مؤكدةً أنها ستتولى هذه المسؤولية، قبل أن تتراجع عن قرارها الثلاثاء.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الإذاعة الهولندية جيت دي رانيتز إنّ هذا الإجراء سيخيب آمال عدد كبير من محبي يوروفيجن في هولندا، مؤكدة أنّ المسابقة ستُبث عبر التلفزيون الرسمي.

وكان منظمو المسابقة أعلنوا في آب/أغسطس عدم السماح لأي دولة منخرطة في نزاع مسلح باستضافتها.

ومع ذلك، لم تسلم المسابقة من موجة مقاطعة.

وسبق أن أعلنت ايرلندا عدم مشاركتها، بينما أيّد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية المقاطعة. وفي مطلع الشهر، أعلنت هيئة البث العامة التشيكية بدورها انسحابها من المسابقة، عازية القرار إلى قيود في الميزانية.

وترتكب دولة الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا ومرضا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 250 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / فلسطين أون لاين