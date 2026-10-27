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الاحتلال يحتجز أربعة أطفال ويعتدي بالضرب على جَدَّيهما في الخليل

27 أكتوبر 2026 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسع في الخليل لليوم الخامس على التوالي

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة أطفال، واعتدت بالضرب على جَدَّيهما، في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال، التي تغلق حارة السلايمة وتفرض حصارا على البلدة القديمة، اعتدت بالضرب على أربعة أطفال من سكان المنطقة القريبة من حاجز السلايمة، واحتجزتهم في أحد مراكزها في البلدة القديمة، عند مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف، وحققت معهم، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على جَدَّيْ الأطفال، بعد محاولتهما منع جنود الاحتلال من اعتقال أحفادهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أطفال #الخليل #اعتداءات

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