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44.9% نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية حتى الثانية ظهرًا

27 أكتوبر 2026 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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جانب من عملية التصويت في الإنتخابات الإسرائيلية

أدلى 3.2 مليون شخص بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية، الويم الثلاثاء، بنسبة تصويت وصلت إلى 44.9%، حتى الساعة 2 بعد الظهر في رقم قياسي غير مسبوق.

وقد اقتربت نسبة التصويت حتى الساعة 2 بعد الظهر من 45%، مقارنة بـ38.9% من الساعة ذاتها في الانتخابات الماضية، عام 2022، و34.6% عام 2021.

وشهدت البلدات العربية، إقبالا لافتا على صناديق الاقتراع مع انطلاق التصويت لانتخابات الكنيست الـ26، إذ توافد الناخبون منذ الساعة السابعة صباحا إلى مراكز التصويت، بالتزامن مع حضور مكثف لمراقبين يهود، بينهم ممثلون عن أحزاب اليمين المتطرف.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7,331,981 ناخبا، بزيادة قدرها 543,177 ناخبا مقارنة بالانتخابات السابقة. ويشكل المواطنون العرب نحو 18% من إجمالي أصحاب حق الاقتراع، بما يقارب 1.172 مليون ناخب.

وأفيد بتأخر افتتاح بعض صناديق الاقتراع لأسباب وصفت بالبيروقراطية، فيما دعا نشطاء من القائمة المشتركة والقائمة الموحدة الناخبين العرب إلى الإدلاء بأصواتهم في ساعات الصباح، تفاديا للازدحام المتوقع خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء.

وكان حزبا الليكود والصهيونية الدينية قد أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي مراقب في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية والمدن المختلطة، في خطوة أثارت انتقادات ومخاوف من أن يسهم وجود ممثلين مسلحين للأحزاب في ردع الناخبين عن المشاركة أو التسبب في مواجهات داخل مراكز التصويت.

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه مركز عدالة والقائمة المشتركة، وطالب بمنع العاملين في مراكز الاقتراع من حمل الأسلحة داخلها خلال الانتخابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب لمستوى المشاركة العربية في الانتخابات، وسط دعوات حزبية ومجتمعية إلى التصويت المبكر.

 

المصدر / وكالات
#الانتخابات الإسرائيلية

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