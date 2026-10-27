اتحاد المقاولين يطلق لقاءات تخصصية لتأهيل شركات غزة لإعادة الإعمار

أطلق اتحاد المقاولين الفلسطينيين سلسلة لقاءات تخصصية حول أنظمة الجودة والإدارة الدولية "ISO"، بهدف تعزيز جاهزية شركات المقاولات الفلسطينية للمشاركة في مشاريع التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، ورفع قدرتها على المنافسة في العطاءات والشراكات الدولية.

ونظّم الاتحاد، أمس الاثنين، لقاءً تخصصيًا حول نظام إدارة الجودة "ISO 9001:2015"، بمشاركة ممثلين عن شركات المقاولات ومهندسين مختصين، ضمن جهوده لتطوير قدرات الشركات الوطنية ومواءمة أنظمتها الإدارية مع متطلبات المشاريع الدولية.

ورحّب المدير التنفيذي للاتحاد، المهندس أحمد أبو راس، بالمشاركين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب شركات تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة التنفيذية، إلى جانب أنظمة إدارية معتمدة تعزز جاهزيتها للتعاون مع الشركات الدولية والمؤسسات المشغلة والجهات المانحة.

من جانبه، استعرض الخبير الدولي في أنظمة إدارة الجودة والمدير العام لشركة "آيزو بلص"، المهندس موسى محمد الأسطل، متطلبات نظام "ISO 9001:2015" وآليات تطبيقه، موضحًا دوره في تحسين الأداء وضبط العمليات وتقليل الأخطاء والهدر، وتعزيز التحسين المستمر داخل الشركات.

وأكد الاتحاد أن أنظمة "ISO 9001" لإدارة الجودة، و"ISO 14001" للإدارة البيئية، و"ISO 45001" للسلامة والصحة المهنية، تمثل عناصر مهمة في تأهيل شركات المقاولات لدى العديد من الشركات الدولية، وقد تشكل متطلبات للتعاقد بحسب طبيعة المشروع وشروط الجهة صاحبة العمل.

وأوضح أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة تخصصية تتضمن ثلاثة محاور، بدأت بنظام إدارة الجودة في 26 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتناول اللقاء الثاني نظام الإدارة البيئية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، والثالث نظام السلامة والصحة المهنية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ودعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين الشركات الأعضاء إلى الاستفادة من هذه اللقاءات، والعمل على تطوير أنظمتها الإدارية والحصول على الشهادات المناسبة، بما يعزز فرصها في العطاءات والشراكات الدولية، ويرفع مستوى استعدادها للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.









المصدر / فلسطين أون لاين