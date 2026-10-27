بوتين: أوروبا وقعت في الحفرة التي حفرتها لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الأوروبية وقعت في الحفرة التي حفرتها لروسيا، بعدما سعت إلى حرمان موسكو من الوصول إلى سوق الغاز العالمية، مستشهدًا بالمثل القائل: "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها".

وأضاف بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو، اليوم، أن رفض دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي ينعكس سلبًا على صناعاتها وقطاعاتها الاجتماعية.

وأوضح أن الاضطرابات في الإمدادات تمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه سوق الغاز العالمية، مشيرًا إلى خروج كميات كبيرة من المعروض من السوق، في وقت ظل فيه الطلب قائمًا.

وفي سياق متصل، أعلن بوتين أن موسكو تدرس إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي، محذرًا من أن محاولات استبعاد روسيا من سوق الغاز العالمية تترتب عليها عواقب وخيمة.

ووصف تفجيرات خط أنابيب "السيل الشمالي" بأنها "أعمال إرهابية مباشرة"، مؤكدًا أن الغاز يمثل نحو ربع مصادر الطاقة في العالم، وأن روسيا تعد نفسها مصدرًا مسؤولًا وشريكًا يمكن التنبؤ بمواقفه.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة قادة الدول الأعضاء والمراقبة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنتدى، وفي ظل اضطرابات تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات