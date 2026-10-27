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مبابي يتفوق على يامال بجائزة الكرة الذهبية

27 أكتوبر 2026 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
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مبابي يتفوق على يامال بجائزة الكرة الذهبية

اختار قراء صحيفة "آس" الإسبانية نجم ريال مدريد كيليان مبابي للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، متفوقًا على نجم برشلونة لامين يامال، فيما حل الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في المركز الثالث.

وبحسب نتائج الاستفتاء، حصد مبابي 806 آلاف نقطة، مقابل 762 ألف نقطة ليامال، بينما جاء كين ثالثًا برصيد 511 ألف نقطة، وحل رودري، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، رابعًا بـ375 ألف نقطة.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 82 ألف مصوّت، فيما قالت الصحيفة إنها اعتمدت المعايير نفسها التي تتبعها مجلة "فرانس فوتبول" في اختيار الفائز بالجائزة، بهدف الوصول إلى نتيجة أقرب للتصويت الرسمي.

وتعكس النتائج تقارب المنافسة بين مبابي ويامال في الاستفتاء، مع تقدم نجم ريال مدريد بفارق 44 ألف نقطة عن منافسه في برشلونة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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