سيارة صينية تتحرك على 3 عجلات رغم قفل الرابعة.. ما السر؟

في مشهد غير مألوف أثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سيارة صينية وهي تتحرك على ثلاث عجلات، بينما بقيت العجلة الرابعة معلقة في الهواء ومثبتًا بها قفل معدني يُستخدم عادة لمنع السيارات المخالفة من الحركة.

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة "فانغتشنغباو باو 8" (Fangchengbao Bao 8)، التابعة لمجموعة "بي واي دي" (BYD)، وهي تغادر مكان وقوفها في بلدة جينشان بمدينة ليانيونقانغ الصينية، بعدما رفعت عجلتها الأمامية اليسرى عن الأرض، رغم وجود القفل المعدني عليها.

ولم تتضح ملابسات الواقعة بالكامل، بما في ذلك سبب وضع القفل وهوية السائق، أو ما إذا كانت السلطات قد اتخذت أي إجراءات بحقه.

نظام تعليق يرفع العجلة عن الأرض

لا تعتمد الحركة التي ظهرت في الفيديو على خدعة، بل ترتبط بنظام تعليق هيدروليكي متطور يحمل اسم "DiSus-P Ultra"، طورته مجموعة "بي واي دي" للتحكم في ارتفاع السيارة وتكييف وضعيتها مع ظروف القيادة المختلفة، خصوصًا على الطرق الوعرة.

ويتيح النظام التحكم في حركة العجلات وارتفاعها بصورة مستقلة، ما يسمح برفع إحدى العجلات عن الأرض في ظروف محددة، دون الحاجة إلى رافعة تقليدية.

وتعتمد التقنية على منظومة هيدروليكية وممتصات صدمات متطورة تساعد على ضبط ارتفاع الهيكل وتحسين قدرة السيارة على التعامل مع العوائق.

وصُمم النظام أساسًا لتعزيز قدرات القيادة على الطرق الوعرة وتسهيل بعض أعمال الصيانة، وليس للتحايل على مخالفات الوقوف أو تجاوز الأقفال المعدنية.

هل يمكن للسيارة السير على 3 عجلات؟

تتيح التقنية، وفقًا للمعلومات المنشورة عنها، رفع إحدى العجلات وإبقاءها معلقة في الهواء لمدة تصل إلى 24 ساعة في ظروف مناسبة، مع قدرة رفع معلنة تتجاوز 8 أطنان.

وتشمل الاستخدامات المحتملة تسهيل تغيير الإطارات، والتعامل مع الصخور والتجاويف والعوائق على الطرق الوعرة، وتقليل احتمالات اصطدام الأجزاء السفلية من السيارة بالعوائق.

كما يمكن للنظام، في ظروف محددة، تمكين السيارة من التحرك على ثلاث عجلات لمسافة محدودة وبسرعة منخفضة، لكن ذلك لا يعني أن القيادة بهذه الوضعية آمنة في جميع الظروف.

وتشير المعلومات المتداولة عن التقنية إلى أن السرعة المخصصة لهذه الوظيفة تصل إلى نحو 15 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلها مناسبة للمناورات المحدودة، لا للقيادة العادية بسرعات مرتفعة.

هل تتجاوز السيارات الحديثة أقفال العجلات؟

تسلط الواقعة الضوء على تحدٍ محتمل أمام وسائل منع حركة السيارات التقليدية؛ فقفل العجلة يعتمد على إعاقة دورانها، لكن رفعها عن الأرض قد يمنع القفل من أداء وظيفته بالطريقة المعتادة.

ومع ذلك، لا تستطيع جميع السيارات تجاوز هذه الأقفال، إذ يتطلب الأمر نظام تعليق يمتلك قدرات خاصة على رفع إحدى العجلات مع الحفاظ على اتزان المركبة.

وتوجد وسائل أخرى للتعامل مع السيارات المخالفة، من بينها سحب المركبات بمعدات متخصصة، أو استخدام أجهزة تثبت على الزجاج الأمامي وتحجب رؤية السائق، مثل جهاز "بارناكل" (Barnacle) المستخدم في بعض المناطق بالولايات المتحدة.

ولا يعني تحرك السيارة الصينية رغم القفل إسقاط المخالفة أو إعفاء السائق من المسؤولية القانونية المحتملة، إذ تبقى ملابسات الواقعة والإجراءات المتخذة بشأنها غير واضحة.

وبينما أثار الفيديو الدهشة بسبب المشهد غير المعتاد، فإنه يسلط الضوء على التطور الذي وصلت إليه أنظمة التعليق في السيارات الحديثة، وقدرتها على التحكم في ارتفاع العجلات بصورة مستقلة لأغراض تتعلق بالقيادة والصيانة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات