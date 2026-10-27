أبل تطلق تحديث iOS 27.2.. مزايا جديدة وتصميم مختلف

أطلقت شركة "أبل" تحديث iOS 27.2 لهواتف آيفون المتوافقة، متضمنًا مجموعة من المزايا والتحسينات، أبرزها توسيع قدرات المساعد الصوتي "سيري" المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإضافة اقتراحات ذكية في تطبيق الرسائل، إلى جانب إصلاح أكثر من 160 ثغرة أمنية.

ويأتي التحديث بوصفه أول إصدار رئيسي يتضمن مجموعة واسعة من المزايا الجديدة منذ إطلاق iOS 27 في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع طرح تحديث iPadOS 27.2 لأجهزة آيباد.

وبحسب تقرير نشره موقع "Gizmochina"، تشمل الإضافات دعم خمس لغات جديدة في "سيري"، وتحسينات في عدد من تطبيقات "أبل"، فضلًا عن مزايا مخصصة لهاتف "iPhone Duo" القابل للطي، وفقًا لما أورده التقرير.

"سيري" يتذكر المحادثات السابقة

يتمثل أبرز تحديث في توسيع قدرات "سيري" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع إضافة دعم اللغات الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية.

وأصبح المساعد قادرًا على تذكر المحادثات السابقة والإجابة عن استفسارات مرتبطة بها، بما يسمح للمستخدم بالعودة إلى معلومات وردت في تفاعلات سابقة، مثل السؤال عن مطعم اقترحه المساعد خلال الأسبوع الماضي.

كما يمكنه الاستفادة من سياقات شخصية إضافية، تشمل الصور في تطبيق الرسائل، وأحداث التقويم، والرسائل الصوتية، وسجل التصفح في متصفح "سفاري"، بهدف تقديم إجابات أكثر ارتباطًا باهتمامات المستخدم.

وأضافت "أبل" إعدادًا باسم "التطبيقات المستثناة"، يتيح التحكم في التطبيقات التي يمكن لـ"سيري" ومحرك البحث والاقتراحات الذكية الوصول إليها من مكان واحد.

ورغم هذه التحسينات، أشار التقرير إلى أن مزايا "سيري" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لا تزال غير متاحة في الاتحاد الأوروبي والصين القارية.

اقتراحات ذكية في الرسائل وتغييرات في التطبيقات

حصل تطبيق الرسائل على ميزة الاقتراحات المدركة للسياق، التي تساعد في تحويل المحادثات إلى إجراءات عملية؛ إذ يمكن للنظام اقتراح إضافة موعد عشاء متفق عليه إلى التقويم، أو المساعدة في تتبع شحنة.

وشملت التحسينات تطبيقات أخرى، أبرزها:

Apple Music: تغيير أيقونة التطبيق إلى تصميم بالأبيض والأسود.

الصور: إتاحة تعديل التعليقات التوضيحية للألبومات المشتركة، مع تنبيهات بشأن انتهاء صلاحية المشاركة.

Photos وImage Playground: إضافة علامات مائية بتقنية "SynthID" إلى الصور التي أنشأها الذكاء الاصطناعي أو خضعت لتعديلات مكثفة، للمساعدة في التعرف عليها.

Podcasts: تقسيم الصفحة الرئيسية إلى قسمي الحلقات الجديدة ومواصلة التشغيل.

Apple TV: إضافة ملفات شخصية لأفراد الأسرة.

Multiview: إتاحة مشاهدة ما يصل إلى أربعة بثوث مباشرة للأحداث الرياضية في الوقت نفسه على آيفون.

FaceTime: دعم ميزة الالتقاط المزدوج "Dual Capture" في المكالمات الجماعية.

مزايا إضافية لهاتف "iPhone Duo"

يتضمن التحديث ميزتين مخصصتين لهاتف "iPhone Duo" القابل للطي، وفقًا للتقرير.

وتتيح الأولى استخدام قلم "Apple Pencil" المزود بمنفذ USB-C على الشاشتين الداخلية والخارجية، بما يدعم الكتابة والرسم والتفاعل مع المحتوى.

أما الثانية، فتحمل اسم "Edge Light"، وتعتمد على إضاءة تحيط بحواف الشاشة لتحسين إضاءة وجه المستخدم أثناء مكالمات الفيديو.

تحسينات للأقفال الذكية وإصلاحات أمنية

امتدت التحديثات إلى تطبيق المنزل "Home"، الذي أصبح يوفر إعدادات اختيارية للأقفال الذكية المتوافقة، تشمل قفل الباب تلقائيًا بعد إغلاقه، وإرسال تنبيهات عند تركه مفتوحًا.

وعلى الصعيد الأمني، عالج التحديث أكثر من 160 ثغرة، ما يعزز أهمية تثبيته على الأجهزة المتوافقة للاستفادة من الإصلاحات والتحسينات الجديدة.

كيفية تثبيت التحديث

يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون التحقق من توفر التحديث وتثبيته عبر الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، واختيار "تحديث البرامج"، واتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات