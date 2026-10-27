الاحتلال يطلق قنابل غاز نحو المستشفى الأهلي في الخليل

تسبّب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، بتسرّب الغاز إلى أقسام وغرف المرضى، ما أدى إلى حالات اختناق وحالة من الهلع، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية في المحافظة لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل بالتزامن مع تفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، والاستيلاء على مركبات تحمل لوحات تسجيل صفراء من ساحة المستشفى.

وفي تطور آخر، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط مسجد أبو الضبعات، فيما وردت أنباء عن إصابة سائق مركبة برصاص الاحتلال في منطقة سدة الفحص، واستدعاء مركبة إسعاف إسرائيلية لنقله، دون توافر معلومات إضافية عن حالته الصحية.

كما أعادت قوات الاحتلال إغلاق جسر حلحول، وأغلقت طريق فرش الهوى في مدينة الخليل، ما أعاق حركة المركبات، في ظل استمرار القيود العسكرية على مداخل المدينة والبلدات المحيطة بها.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة دوار الجلدة وقفة شعبية ورسمية وصحفية تنديدًا بإجراءات الاحتلال وتهجير المواطنين من المنطقة، وما تسببه التدابير العسكرية من عرقلة لحركة السكان وتنقلهم.

وتتواصل العملية العسكرية في محافظة الخليل لليوم الخامس، وسط تشديد القيود على حركة المواطنين والمركبات، وإعاقة وصولهم إلى المرافق الحيوية، بما فيها المؤسسات الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات