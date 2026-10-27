فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يطلق قنابل غاز نحو المستشفى الأهلي في الخليل

شرطة معن تسوّي خلافًا ماليًا بقيمة 21 ألف شيكل في خان يونس

بلاك بيري تعود إلى الواجهة من بوابة الروبوتات.. ما القصة؟

شاشة آيفون بـ999 دولارًا.. كم ستدفع إذا تعطل هاتفك؟

تبدو عادية لكنها ذكية.. ما الذي يميز نظارات Even Realities الجديدة؟

هل تغسل الخضار والفواكه فور شرائها؟.. إليك الطريقة الصحيحة

واعد تحذر من مخاطر التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال

فصائل المقاومة تطالب بمحاسبة المتورطين في حادثة دير البلح

ملاعب غزة.. من ساحات للمنافسة إلى مخيمات النزوح

الغول لـ"فلسطين": الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية

الغاز يتسرب إلى أقسام المرضى

الاحتلال يطلق قنابل غاز نحو المستشفى الأهلي في الخليل

27 أكتوبر 2026 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
...
المستشفى الأهلي في الخليل

تسبّب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، مساء  اليوم الثلاثاء، بتسرّب الغاز إلى أقسام وغرف المرضى، ما أدى إلى حالات اختناق وحالة من الهلع، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية في المحافظة لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل بالتزامن مع تفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، والاستيلاء على مركبات تحمل لوحات تسجيل صفراء من ساحة المستشفى.

وفي تطور آخر، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط مسجد أبو الضبعات، فيما وردت أنباء عن إصابة سائق مركبة برصاص الاحتلال في منطقة سدة الفحص، واستدعاء مركبة إسعاف إسرائيلية لنقله، دون توافر معلومات إضافية عن حالته الصحية.

كما أعادت قوات الاحتلال إغلاق جسر حلحول، وأغلقت طريق فرش الهوى في مدينة الخليل، ما أعاق حركة المركبات، في ظل استمرار القيود العسكرية على مداخل المدينة والبلدات المحيطة بها.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة دوار الجلدة وقفة شعبية ورسمية وصحفية تنديدًا بإجراءات الاحتلال وتهجير المواطنين من المنطقة، وما تسببه التدابير العسكرية من عرقلة لحركة السكان وتنقلهم.

وتتواصل العملية العسكرية في محافظة الخليل لليوم الخامس، وسط تشديد القيود على حركة المواطنين والمركبات، وإعاقة وصولهم إلى المرافق الحيوية، بما فيها المؤسسات الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الخليل #الاحتلال #غاز #الضفة الغربية #المستشفى الأهلي في الخليل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة