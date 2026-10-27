تبدو عادية لكنها ذكية.. ما الذي يميز نظارات Even Realities الجديدة؟

أعلنت شركة Even Realities إطلاق إصدار جديد من نظاراتها الذكية G2 باللون البني المستوحى من نقوش صدفة السلحفاة، إلى جانب طرح إكسسوارات جديدة تشمل عدسات شمسية مستقطبة قابلة للتركيب، وسلسلة معدنية تتيح تعليق النظارات حول الرقبة.

وتحافظ النظارات الجديدة على التصميم التقليدي الذي يميز منتجات الشركة، إذ تبدو أقرب إلى النظارات اليومية المعتادة، مع توفير مجموعة من الوظائف الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى تصميم لافت يكشف طبيعتها التقنية.

Even Realities G2 Brown 2.. مظهر تقليدي وتقنيات ذكية

ويتميز إصدار Even Realities G2 Brown 2 بلون بني يحمل نقوشًا مستوحاة من صدفة السلحفاة، المعروفة باسم Tortoiseshell، في خطوة تعزز توجه الشركة نحو دمج التقنيات الحديثة في إطارات تحاكي النظارات التقليدية.

ويتوافر الإصدار بتصميمين للإطار؛ الأول Frame A، بإطار دائري نسبيًا، والثاني Frame B، بتصميم مستطيل أكثر عصرية، بما يمنح المستخدم خيارات متنوعة تناسب تفضيلاته.

ويبلغ سعر النظارات الجديدة نحو 649 دولارًا، ويمكن شراؤها عبر الموقع الرسمي للشركة.

عدسات شمسية مستقطبة قابلة للتركيب

وبالتزامن مع إطلاق اللون الجديد، كشفت الشركة عن إكسسوار G2 Clip، الذي يتكون من عدسات شمسية قابلة للتركيب والفصل، ومصممة لتناسب إطاري Frame A وFrame B.

وتأتي العدسات باللون الرمادي الفضي، وتستخدم تقنية الاستقطاب التي تساعد على تقليل الوهج الناتج عن انعكاس الضوء، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأيام المشمسة والأنشطة الخارجية.

كما توفر العدسات حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لمواصفات المنتج، فيما يتيح تصميمها تركيبها على النظارات وإزالتها بسهولة عند الحاجة.

ويبلغ سعر إكسسوار Even G2 Clip نحو 149 دولارًا.

سلسلة معدنية لتعليق النظارات حول الرقبة

وضمن الإكسسوارات الجديدة، طرحت الشركة سلسلة Even G2 Chain المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، لتسهيل حمل النظارات والوصول إليها عند الحاجة.

وتتيح السلسلة تعليق النظارات حول الرقبة بدلًا من وضعها داخل الحقيبة أو الاحتفاظ بها في اليد، كما تضيف لمسة عملية تتناسب مع التصميم التقليدي الذي تتبناه الشركة.

ويبلغ سعر السلسلة نحو 79 دولارًا.

ما أبرز وظائف نظارات Even Realities G2؟

وتجمع نظارات Even Realities G2 بين الإطار التقليدي وشاشة مدمجة تتيح عرض المعلومات أمام المستخدم، كما أنها لا تتضمن كاميرات، وهو ما قد يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يضعون الخصوصية ضمن أولوياتهم عند اختيار النظارات الذكية.

وتوفر النظارات مجموعة من الوظائف التي تعتمد على التقنيات الذكية، أبرزها:

الترجمة الفورية: المساعدة على فهم اللغات الأخرى أثناء المحادثات.

الملاحة والاتجاهات: عرض إرشادات الوصول إلى الوجهات.

المساعدة بالذكاء الاصطناعي: توفير دعم ذكي في تنفيذ المهام المختلفة.

تدوين الملاحظات: تسجيل المعلومات وتسهيل الرجوع إليها.

وتتوفر نظارات Even Realities G2 Brown 2 والإكسسوارات الجديدة عبر الموقع الرسمي للشركة، بأسعار تبلغ 649 دولارًا للنظارات، و149 دولارًا للعدسات الشمسية المستقطبة، و79 دولارًا للسلسلة المعدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات