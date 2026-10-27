هل تغسل الخضار والفواكه فور شرائها؟.. إليك الطريقة الصحيحة

قد يبدو غسل الخضار والفواكه فور شرائها خطوة ضرورية للحفاظ على نظافتها، إلا أن هذه العادة قد تسرّع تلف بعض الأصناف وتقلل مدة بقائها طازجة، خاصة الفواكه الحساسة مثل الفراولة والتوت، التي تتأثر بالرطوبة خلال التخزين.

وبحسب إرشادات جامعة مينيسوتا الأميركية، فإن تأجيل غسل معظم الخضار والفواكه حتى موعد تناولها أو طهيها يساعد في الحفاظ على جودتها وإطالة مدة صلاحيتها، ما لم تكن متسخة بصورة واضحة. لذلك، يُفضّل غسل الكمية المراد استخدامها فقط، مع ضرورة تنظيفها جيدًا قبل تناولها، حتى إن بدت نظيفة وخالية من الأتربة.

غسل الخضار والفواكه قبل التقطيع

وتوصي الإرشادات بغسل الخضار والفواكه قبل تقطيعها أو طهيها أو تناولها نيئة، مع مراعاة طبيعة كل صنف، إذ تبدأ جودة بعض الثمار، ومنها التوت، بالتراجع بعد غسلها.

وفي حال استدعت الأوساخ الظاهرة غسل المنتجات قبل تخزينها، فمن الضروري تجفيفها جيدًا قبل وضعها في الثلاجة، لتجنب بقائها رطبة وتسريع تلفها. كما ينبغي تنظيف الحوض والصنبور وأسطح العمل، لمنع انتقال الملوثات إلى الطعام أثناء تجهيزه.

من جانبها، تشدد إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أهمية غسل الخضار والفواكه حتى تلك التي ستُقشّر قبل تناولها، لأن السكين قد تنقل الأوساخ والبكتيريا من القشرة الخارجية إلى الجزء الداخلي.

وتنصح الإدارة باختيار المنتجات السليمة غير المتضررة، وإزالة الأجزاء المصابة بالكدمات قبل التحضير، والتخلص من الثمار التي تظهر عليها علامات العفن. كما توصي بشراء الفواكه المقطعة والسلطات المعبأة من أماكن تحفظها مبردة.

الماء الجاري دون صابون

وفيما يتعلق بطريقة التنظيف، يُنصح بغسل الخضار والفواكه تحت ماء جارٍ بارد، مع التعامل برفق مع الأصناف اللينة، وتجنب نقعها لفترات طويلة أو استخدام المياه نفسها لغسل كميات متتالية.

ويمكن فرك المنتجات ذات القشرة المتماسكة باستخدام فرشاة نظيفة مخصصة لهذا الغرض، في حين تحذر الإرشادات من استخدام الصابون أو المنظفات أو المبيضات لغسل المنتجات الغذائية، لكونها غير مخصصة للاستهلاك وقد تترك بقايا ضارة.

كما يُفضّل تجنب استخدام الخل وبيكربونات الصوديوم، إذ قد يؤثران في مذاق الطعام، دون أن يكون استخدامهما بديلًا عن الغسل الجيد بالماء الجاري.

التخزين الصحيح يحافظ على الطزاجة

وبالتوازي مع طريقة الغسل، تمثل ظروف التخزين عاملًا أساسيًا في الحفاظ على جودة الخضار والفواكه وسلامتها. وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بحفظ المنتجات سريعة التلف، مثل الفراولة والخس والأعشاب والفطر، داخل ثلاجة نظيفة عند درجة حرارة تبلغ نحو أربع درجات مئوية أو أقل، مع تبريد المنتجات المقطعة بعد شرائها.

وتشدد الإرشادات كذلك على فصل الخضار والفواكه التي ستؤكل نيئة عن اللحوم والدواجن والأسماك النيئة وأدوات تحضيرها، للحد من انتقال البكتيريا والملوثات بين الأطعمة.

وفي المقابل، لا تحتاج العبوات التي تحمل عبارة «مغسولة مسبقًا» أو «جاهزة للأكل» إلى غسل إضافي، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الحفظ المدونة عليها.

وتؤكد إدارة الغذاء والدواء أن غسل الخضار والفواكه يقلل البكتيريا الموجودة على أسطحها، لكنه لا يزيلها بالكامل، ما يجعل غسل اليدين وتنظيف الأدوات والأسطح، إلى جانب التبريد المناسب واختيار توقيت الغسل، إجراءات أساسية للتعامل الآمن مع المنتجات الغذائية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات