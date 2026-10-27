الغول لـ"فلسطين": الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية

غزة/ جمال غيث:

حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول، من الرهان على الانتخابات الإسرائيلية مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية والوجود الوطني.

وقال الغول، لصحيفة "فلسطين" أمس: إن الأحزاب الإسرائيلية على اختلاف توجهاتها السياسية لا تقدم بديلًا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التنافس الانتخابي بينها يجري على حساب معاناة الفلسطينيين ودمائهم مع استمرار الحرب والاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة عدم تعليق الآمال على التحولات السياسية داخل (إسرائيل) بل التركيز على ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الغول، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية باتت ضرورة ملحة في ظل استمرار الحرب والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، داعيًا إلى بناء رؤية وطنية موحدة وبرنامج سياسي شامل يستند إلى المصالح الوطنية العليا ويضع حدًا للانقسام الداخلي.

وأوضح أن استمرار الانقسام الفلسطيني يضعف القدرة على مواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ويمنح الاحتلال فرصة لمواصلة سياساته مع غياب موقف فلسطيني موحد.

وشدد على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب توافقًا وطنيًا حقيقيًا وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الفصائلية بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويحمي حقوقه الوطنية، مؤكدًا أن استمرار الانقسام لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين