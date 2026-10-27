"الصحة": 6 شهداء و32 مصابًا خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 6 شهداء و32 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,565 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,640، إضافة إلى 845 حالة انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وبحسب التقرير الإحصائي، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,561 شهيدًا و175,759 مصابًا، منذ بدء العدوان.

وتواصل الطواقم الطبية والدفاع المدني التعامل مع تداعيات القصف والدمار في القطاع، في ظل استمرار معاناة السكان جراء الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين