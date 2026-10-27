60 نائبا أوروبيا يطالبون باجتماع عاجل لبحث فرض عقوبات على "إسرائيل"

دعا 60 نائبا في البرلمان الأوروبي، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول التكتل، بهدف التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

جاء ذلك في رسالة وجهها النواب، المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي، إلى كالاس.

وقال النواب إن "إسرائيل" فرضت حصارا على الضفة الغربية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي، معتبرين هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".

وجاء في الرسالة: "تهدف الحكومة الإسرائيلية، من خلال استخدام العقاب الجماعي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، إلى ترسيخ احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتصعيد التوترات أكثر خلال الانتخابات في إسرائيل".

وأشار النواب إلى هدم منازل فلسطينيين في الخليل، ومنح بعض العائلات مهلة لا تتجاوز 5 دقائق لإخلاء منازلها، معتبرين أن ما يجري يمثل "منعطفا حاسما لمستقبل الضفة الغربية وقدرة الدولة الفلسطينية على الاستمرار".

وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه التزام الصمت" إزاء ما وصفوه بالهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية.

وطالب النواب التكتل بإدانة الإجراءات الإسرائيلية، والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية، وعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على حكومة الاحتلالالإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على محافظة الخليل، وتحديدا منطقتي الجلدة ودير بحة في المدينة، لليوم الخامس على التوالي، إذ ارتفع عدد العائلات المتضررة جراء العدوان إلى 619 عائلة، فيما أُجبر نحو 3971 مواطنا على النزوح قسرا عن منازلهم، واعتُقل 85 مواطنا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين: