الاحتلال يواصل إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم لليوم الخامس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم، ما يعيق تنقل المواطنين بين البلدات والقرى ومركز المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الإغلاق يشمل مداخل النشاش وقصر نصار والسدر، والطريق الواصل بين قريتي الجبعة ونحالين، والمداخل الرئيسية لقرى واد فوكين وحوسان ونحالين وبتير في الريف الغربي للمحافظة.

وذكرت أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل قرى مراح رباح وأم سلمونة وجورة الشمعة والمنشية جنوبا، إضافة إلى جميع مداخل بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وتُجبر هذه الإغلاقات المواطنين على سلوك طرق بديلة، بعضها ترابي ووعر، ما يزيد من صعوبة وصولهم إلى أماكن عملهم، وقضاء احتياجاتهم اليومية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز والعوائق في الضفة الغربية 942، منها 824 حاجزا ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقا خطيا، فيما يصل مجموع أطوالها إلى نحو 107.7 كيلومتر، بحسب معطيات الأمم المتحدة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: