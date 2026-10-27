الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بفعل ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات ‌على مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4003.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4016.10 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من ذروة أسبوعين، مما قلل من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "نرى الذهب في مرحلة استيعاب ضمن النطاق الذي سجله يوم الجمعة، (بعد) التراجع الحاد الذي شهده الأسبوع الماضي".

وأضاف "إذا اخترق السعر مستوى 3900 دولار، فقد نشهد تراجعا إضافيا كبيرا، ربما لاختبار مستوى 3800 دولار".

وهبط الذهب الأسبوع الماضي دون مستوى أربعة آلاف دولار لأول مرة منذ منتصف تموز/ يوليو، مسجلا انخفاضا أسبوعيا أربعة بالمئة، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ نحو أربعة أشهر، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى تنامي القلق بشأن التضخم وعززت كذلك التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة.

وأشار صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم لن يرفعوا تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن وقف رفع الفائدة لن يدوم طويلا.

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن ‌السياسة النقدية غدا الأربعاء، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي يراقبه البنك المركزي عن كثب في ‌إطار استهدافه معدل تضخم عند اثنين بالمئة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 11 بالمئة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مقابل 82 بالمئة لرفعها في كانون الأول/ ديسمبر.

وعادة ‌ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: