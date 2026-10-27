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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال البيرة

27 أكتوبر 2026 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال البيرة

أقام مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة على التلة المقابلة لحي البالوع شمال مدينة البيرة، بعد نصب بيتين متنقلين (كرفانين) قرب المدخل الشمالي للمدينة، على الطريق المؤدي إلى قرية بيتين.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين نصبوا الكرفانين في الموقع، في خطوة تهدف إلى فرض وجود استيطاني جديد على أراضي المواطنين، وسط مخاوف من تداعياتها على الأراضي المحيطة وحركة تنقل الفلسطينيين في المنطقة.

وتقع البؤرة الجديدة في منطقة حيوية شمال البيرة، بالقرب من أحياء سكنية وطرق تربط المدينة بالقرى المجاورة، ما يثير مخاوف من توسعها والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، عبر نصب الكرفانات والمساكن المتنقلة تمهيدًا لتثبيت وجود استيطاني دائم، الأمر الذي يهدد أراضي المواطنين وممتلكاتهم ويزيد من القيود المفروضة على حركتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المستوطنون #البيرة #بؤرة استيطانية

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