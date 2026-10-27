"حماس" تندد باعتقالات أجهزة السلطة لأسرى محررين ونشطاء بالضفة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة السلطة الفلسطينية في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس وفجر اليوم، وطالت أسرى محررين ونشطاء ومواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية والمداهمات.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن الاعتقالات تمثل انتهاكًا للحريات العامة وحقوق الإنسان الفلسطيني، مشيرة إلى أن سياسة "الباب الدوار" التي تنتهجها الأجهزة الأمنية بحق الأسرى المحررين تضاعف معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، بعد سنوات أمضوها في سجون الاحتلال.

وأضافت حماس أن ملاحقة الأسرى المحررين والمواطنين تأتي في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين الدامية في الضفة الغربية، واستمرار القصف والقتل والعدوان على قطاع غزة.

ورأت الحركة أن الأولى بالسلطة الفلسطينية الوقوف إلى جانب شعبها والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، بدلًا من ملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم.

ودعت حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف الاعتقالات السياسية ومداهمة المنازل، كما طالبت المؤسسات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات والتحرك والضغط لإنهائها وضمان الإفراج عن المعتقلين.