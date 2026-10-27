4 شهداء بينهم طفلة في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

استشهد 4 مواطنين بينهم طفلة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت تواصلت حروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي أخر التطورات الميدانية، استشهد شاب بنيران جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم الطبية جثمان شهيد جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في وقت سابق ظهر اليوم

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أحمد ياسين بسيسو استشهد متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي قبل أيام استهدف شارع الثورة وسط مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة تهاني محمد سعيد شلالفة (6 أعوام)، صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقته قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأصيب مواطن فلسطيني، بعد ظهر اليوم ، برصاص جيش الاحتلال في الرأس، إثر إطلاق نار عدواني تعرضت له منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف بكثافة باتجاه ساحل مدينة غزة.

وأصيب مواطنون، مساء اليوم، بنيران قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال، بعد ظهر اليوم، النار محيط مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بعدة قذائف ونيران رشاشاتها بشكل مكثف تجاه شاطئ بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقصفت مسيّرة إسرائيلية حربية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بغارة واحدة، المنطقة في محيط فش فرش بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني برفح، أن انفجارًا وقع داخل البحر جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية بمنطقة فش فرش جنوب غرب مواصي خان يونس، دون إصابات.

وشهدت منطقتي العلم والشاكوش غربي مدينة رفح إطلاق نار كثيف صوب خيام النازحين.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين