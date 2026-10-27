شهيدان أحدهما طفلة متأثرَين بجراحهما بنيران الاحتلال

استشهد مواطن وطفلة، اليوم الثلاثاء، متأثرين بجراحهما جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو أحمد ياسين بسيسو، وقد ارتقى متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي قبل أيام استهدف شارع الثورة وسط مدينة غزة.

وكما أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة تهاني محمد سعيد شلالفة (6 أعوام)، صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقته قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وشهدت منطقتي العلم والشاكوش غربي مدينة رفح إطلاق نار كثيف صوب خيام النازحين.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: