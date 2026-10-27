استشهاد طفلة متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي

استشهدت طفلة، صباح الثلاثاء، متأثرة بجراحها خلال قصف وإطلاق نار إسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الطفلة تهاني محمد سعيد شلالفة (6 سنوات) متأثرة بإصابتها بعيار ناري من قوات الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وشهدت منطقتي العلم والشاكوش غربي مدينة رفح إطلاق نار كثيف صوب خيام النازحين.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: