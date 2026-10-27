مداهمات وتحقيقات ميدانية وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية بالضفة

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات عسكرية ومداهمات ليلية وتحقيقات ميدانية في العراء، كما قام جيش الاحتلال بطرد السكان وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات للمنازل وتحقيق ميداني مع عشرات المواطنين في عدد من القرى المحيطة بمدينة نابلس، تخللها تدمير صروح للشهداء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى تل، وقريوت، وبورين، ومادما، وعراق بورين، جنوب وجنوب غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وحولت بعضها إلى مراكز للتحقيق والاستجواب، كما دمرت صروحا للشهداء في قريتي مادما وعراق بورين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرق المدينة، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها، وأخضعت سكانها للاستجواب.

ودمرت جرافات الاحتلال صروح الشهداء في قرى روجيب وعزموط وبيت فوريك شرق نابلس.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين وبلدة جبع جنوبا، وداهمت منازل المواطنين، وحوّلت عددا منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، فيما أجبرت عائلات على إخلاء منازلها عنوة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن وليد جلامنة "أبو سكر" وإخوانه على مغادرة منازلهم بالقوة، قرب مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي من جنين، وأبلغتهم بعدم العودة إليها قبل مرور ست ساعات.

وفي بلدة جبع، حوّلت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، ومراكز للتحقيق الميداني، واعتقلت شبانا، وأخضعتهم للتحقيق، قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوبا، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: جمال الرجا ونجله محمد من منطقة كحليشة، وعلاء وفادي أبو فراشة من بلدة قباطية، قبل انسحابها من المنطقة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: