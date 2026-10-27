الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئيًا إلى غائم، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: