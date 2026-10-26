لأول مرة في فلسطين.. د."النونو" سفيرًا لاتحاد الجامعات الدولي

حصل مدير الشؤون الإدارية والمالية للمستشفيات في وزارة الصحة أ. د. كمال النونو على شهادة اعتماد سفير لاتحاد الجامعات الدولي (International Universities Union – IUU)، ومقره جنيف – سويسرا، وذلك لأول مرة في فلسطين.

جاء ذلك وفقًا لشهادة الاعتماد الصادرة بتاريخ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، والموقعة من رئيس الاتحاد، أ. د. محمد خير الغباني.

وبحسب الشهادة، يأتي هذا الاعتماد في إطار تكليف د. النونو بتمثيل الاتحاد في فلسطين – غزة، والمساهمة في تحقيق أهدافه الأكاديمية، وتعزيز التعاون العلمي الدولي، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد.

وقال د. النونو لـ"فلسطين أون لاين": يعكس هذا التكليف أهمية تعزيز جسور التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والجامعات، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الجامعية على المستوى الدولي.

وتوقع أن يشكل هذا الدور فرصة لتعزيز حضور المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في المحافل العلمية الدولية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التعليم العالي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتوطيد العلاقات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها حول العالم.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يأتي في وقت تبرز فيه الحاجة إلى دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية التي تسهم في خدمة الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية.

ويعمل د. النونو، المتخصص في المحاسبة والتمويل، أستاذاً مشاركاً وباحثاً متخصصاً في مجالات المحاسبة والتمويل والإدارة المالية، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية محكمة وإسهامات علمية في مجالات الدراسات المالية والتنموية.

وإلى جانب مسيرته الأكاديمية، يشغل د. النونو منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية للمستشفيات في وزارة الصحة، حيث يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي في الإدارة المالية والمؤسسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز حضوره المهني والأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.

ويقيم د. النونو حالياً في قطاع غزة، ويواصل أداء مهامه الأكاديمية والوظيفية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب الإبادة، مستمراً في البحث العلمي والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية الدولية وتمثيل الكفاءات الفلسطينية في المحافل العلمية العالمية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: