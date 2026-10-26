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إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في قلنديا

26 أكتوبر 2026 . الساعة 19:59 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

أصيب 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحام المخيم، ونقلته إلى المستشفى.

وأفادت محافظة القدس بإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بالرصاص في القدم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم مساء اليوم، وخلعت أبواب عدد من المنازل، بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، فيما انتشر عدد من القناصة في أرجائه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من المخيم، لم تعرف هويته بعد.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بلدة سلواد وقرية المغير، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة مشاة من جيش الاحتلال اقتحمت سلواد، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير برفقة آليات عسكرية، وانتشرت عند مدخلها الغربي.

وذكرت أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في محيط بلدة ترمسعيا ومناطق شرق وشمال شرق رام الله، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#مخيم قلنديا #الاحتلال الإسرائيلي #اقتحامات إسرائيلية

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