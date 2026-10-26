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"رادع" تشيد بالتصدي الشعبي البطولي لميليشيات الاحتلال غرب رفح

26 أكتوبر 2026 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

كشفت قوة "رادع" الأمنية النقاب عن تفاصيل إحباط هجوم الميلشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين شمال غرب محافظة رفح.

وذكرت "رادع"، في بيان، الاثنين، أنه في ساعات الفجر الأولى، تقدمت العصابات العميلة نحو خيام النازحين في منطقة أرض الليمون شمال غرب رفح، تحت غطاء جوي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وباشرت إطلاق النار بشكل مباشر صوب خيام النازحين.

وأعلنت تصديها برفقة أبناء شعبنا، وتم الاشتباك المباشر معهم من نقطة صفر، ونتج عن ذلك وقوع قتلى وجرحى من عناصر الميلشيات.

وقالت إنه أثناء التصدي، بدأ العملاء بالصراخ وسب الذات الإلهية، مظهرين مستوى انحطاطهم الديني والأخلاقي قبل أن يتدخل طيران الاستطلاع مستهدفا المقاومين بصاروخين، مع استمرار إطلاق العملاء النار باتجاه خيام النازحين بإسناد مدفعية الاحتلال، مما تسبب بعدد من الشهداء وعدد من الإصابات ومنها بحالة خطيرة.

ونعت "رادع" شهداءنا الأبطال وأشادت بالتصدي الشعبي البطولي والمشرف الذي يفشل مخططات الاحتلال وعملائه.

وختمت بالقول للعملاء الخونة: "إن استهدافكم لخيام النازحين لن يمر دون عقاب، والخط الأصفر لن يحميكم من غضب شعبنا".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الاحتلال الإسرائيلي #قوة رادع #الميلشيات

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