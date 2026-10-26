الداخلية تنعى شهيدين ارتقيا خلال مهمة أمنية وسط القطاع

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني شهيدين من عناصرها ارتقيا خلال مهمة أمنية وسط القطاع.

وذكرت الداخلية، في بيان، الاثنين، أن شهيدي الواجب هما: مساعد أول/ أحمد حلمي محمد صالح عايش (35 عاما)، عريف/ مصعب عصام روحي عقل (26 عاما) من مرتبات جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى.

وقالت إن عناصرها ارتقيا خلال مهمة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين في مدينة دير البلح وسط القطاع بعد ظهر اليوم.

وبحسب التحقيق الأولي، فقد أطلق المطلوب النار على القوة بمساعدة آخرين، ما أدى لاستشهاد عنصرين وإصابة اثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أن أجهزتها تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وشددت وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن مرتكبي جريمة إطلاق النار على القوة الأمنية لن يفلتوا من العقاب، وفي ذات الوقت، أكدت استمرار جهودها في الحفاظ على الحالة الأمنية والتصدي لمحاولات الاحتلال وعملائه نشر الفوضى داخل المجتمع مهما كانت التحديات.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: