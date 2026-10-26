خبراء أمميون: الإبادة الجماعية في غزة مستمرة

قال فريق من الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة إن اتفاق وقف إطلاق النار لم يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وأضاف الخبراء، في تقرير جديد، الاثنين، إن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والاغتصاب في الضفة الغربية المحتلة.

وتضمن تقرير الفريق المختص روايات حول معاناة أسرى فلسطينيين تعرضوا لاعتداءات جنسية، ارتكبها سجّانون وجنود منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وسلّط التقرير الضوء على أن "إسرائيل" تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية متعمدة، يراد بها تدمير الفلسطينيين في غزة، كليا أو جزئيا.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: