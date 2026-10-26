حماس تهنئ الشعب البرازيلي والرئيس لولا دا سيلفا بإعادة انتخابه

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى الشعب البرازيلي الصديق، وإلى الرئيس لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية للمرة الرابعة، معتبرة أن "هذا الفوز المستحق تتويجاً لمسيرة رئيس صاحب مواقف مبدئية وشجاعة، ارتكزت على الدفاع عن العدل والحرية وحقوق الشعوب".

وثمنت حماس، في بيان، الاثنين، عاليا المواقف النبيلة للرئيس دا سيلفا الداعمة لقضيتنا الفلسطينية العادلة، ولحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعربت حماس عن ثقتها الراسخة في استمرار هذه المواقف الإنسانية المشرّفة، وفي تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين شعبينا الصديقين.

وفاز لولا دا سيلفا، البالغ من العمر 80 عامًا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي جرت، الأحد، بعد منافسة محتدمة مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

ويُعرف لولا بمواقفه المنتقدة للسياسات الإسرائيلية، فيما تأمل قوى فلسطينية أن ينعكس فوزه على استمرار الدعم البرازيلي للقضية الفلسطينية، وتعزيز التحركات الدولية الرامية إلى وقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز لولا بحصوله على 51.79 بالمئة من الأصوات الصحيحة، مقابل 48.21 بالمئة لفلافيو بولسونارو، في نتيجة منحت الرئيس اليساري ولاية رابعة غير متتالية، في سابقة بتاريخ الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

وكان فلافيو بولسونارو قد تصدر الجولة الأولى التي جرت في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يتمكن لولا من قلب النتيجة في الجولة الثانية، وسط استقطاب سياسي حاد بين اليسار واليمين، وخلافات بشأن السياسات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة البرازيل بالولايات المتحدة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: