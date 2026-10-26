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رابط الفحص السريع الخاص بالغاز في غزة 2026 وخطوات الاستعلام عن الدور

26 أكتوبر 2026 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
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رابط الفحص السريع الخاص بالغاز في غزة 2026 وخطوات الاستعلام عن الدور
محمد زقوت

يبحث المواطنون في قطاع غزة عن رابط فحص الغاز السريع 2026 لمعرفة أسماء المستفيدين من توزيع الغاز المنزلي، والاستعلام عن دور أسرهم في استلام الأسطوانات ضمن كشوفات الدورة الثانية عشرة. وتتيح خدمة الفحص الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام رقم الهوية الشخصية، فيما يمكن متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للبترول للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالكشوفات ومواعيد التوزيع.

رابط فحص الغاز السريع في غزة 2026

يمكن للمواطنين استخدام الرابط التالي للوصول إلى خدمة فحص الغاز والاستعلام عن حالة الطلب:

[اضغط هنا لفحص دور الغاز السريع في غزة]

خطوات الاستعلام عن دور الغاز

يمكن فحص حالة الطلب باتباع الخطوات التالية:

* الدخول إلى رابط فحص الغاز السريع أعلاه.

* إدخال رقم الهوية الشخصية في الحقل المخصص.

* إدخال تاريخ إصدار الهوية الشخصية.

* إدخال كلمة المرور.

* الضغط على زر «فحص» أو «استعلام».

* مراجعة المعلومات التي تظهر بشأن حالة الطلب والدور، وفق ما توفره الخدمة.

آخر مستجدات كشوفات الغاز في غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة، وفق المعلومات الواردة، إصدار الكشف الأول من الدورة الثانية عشرة لتوزيع الغاز يوم 24 أكتوبر 2026، والمخصص لأسطوانات سعة 12 كيلوغرامًا، وشمل الكشف 29,558 أسرة.

ويُنصح المستفيدون بمتابعة الإعلانات الرسمية للهيئة لمعرفة مواعيد الاستلام وأي تحديثات تطرأ على كشوفات التوزيع

المصدر / فلسطين أون لاين
#غازنا حقنا

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