طبيب يحذر من عادات غذائية تسبب حرقة المعدة صباحًا

حذّر الطبيب سانجار يونوسوف من عادات غذائية قد تزيد الشعور بحرقة المعدة في الصباح، أبرزها تناول القهوة على معدة فارغة، والإفراط في الأطعمة الدهنية والوجبات الكبيرة، مشددًا على أهمية تعديل النظام الغذائي لتخفيف الأعراض.

وأوضح يونوسوف أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون منها بصورة متكررة، ومن بينها الحمضيات والتفاح الحامض والطماطم والأطعمة المقلية والدهنية والبصل والثوم والصلصات الحارة والشوكولاتة والمشروبات الغازية والمعجنات الحلوة.

وأشار إلى أن القهوة قد تزيد أعراض الحرقة لدى بعض الأشخاص، إذ يمكن أن تسهم في ارتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، وهي العضلة التي تساعد على منع ارتداد محتويات المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى الشعور بالحرقة والانزعاج.

وأضاف أن تناول الطعام بسرعة أو الإفراط في الكميات قد يسببان الشعور بعدم الراحة بعد الوجبات، داعيًا إلى تناول الطعام ببطء وتجنب الوجبات الكبيرة.

أطعمة مناسبة للإفطار

ونصح الطبيب باختيار أطعمة سهلة الهضم لا تسبب الانزعاج، مثل دقيق الشوفان والجبن القريش قليل الدسم والعجة المطهوة على البخار والفواكه المشوية وخبز الحبوب الكاملة.

كما أوصى بتناول القهوة أثناء الوجبات أو بعدها بدلًا من شربها على معدة فارغة، وتفضيل الأطعمة والمشروبات الدافئة على الساخنة جدًا، وتجنب الاستلقاء أو الانحناء مباشرة بعد الإفطار.

متى تستدعي حرقة المعدة زيارة الطبيب؟

وبيّن يونوسوف أن نوبات حرقة المعدة النادرة التي تزول سريعًا لا تعني بالضرورة وجود مشكلة صحية كامنة، لكن تكرارها مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا أو أكثر يستدعي استشارة الطبيب لتحديد الأسباب والعلاج المناسب.

ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى أعراض أخرى، من بينها صعوبة البلع وفقدان الوزن غير المبرر واستمرار الحرقة رغم تعديل النظام الغذائي، مؤكدًا أهمية طلب الرعاية الطبية الفورية عند تقيؤ الدم أو الشعور بألم شديد في البطن.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات