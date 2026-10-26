"مرض الفراشة".. اضطراب نادر يجعل الجلد هشًا ويهدد حياة المصابين

يُعدّ "مرض الفراشة"، المعروف طبيًا باسم انحلال البشرة الفقاعي، من الأمراض الوراثية النادرة التي تجعل الجلد شديد الهشاشة، بحيث قد تؤدي احتكاكات بسيطة أو إصابات طفيفة إلى ظهور فقاعات وجروح مؤلمة، ما يفرض على المصابين به التعامل بحذر شديد مع تفاصيل حياتهم اليومية.

ويُطلق اسم "مرض الفراشة" على هذه الحالة تشبيهًا برقة أجنحة الفراشة وهشاشتها، إذ يعاني المصابون بها من ضعف في تماسك طبقات الجلد، ما يجعله عرضة للتقرح والتلف عند التعرض للاحتكاك أو الضغط.

ولا تقتصر آثار المرض على الجلد وحده، بل قد تمتد إلى الأغشية المخاطية والأعضاء الداخلية، وفقًا لنوع المرض وشدته، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر في حياة المصابين وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية.

أنواع متعددة وشدة متفاوتة

وينقسم انحلال البشرة الفقاعي إلى أربعة أنواع رئيسية، تختلف فيما بينها بحسب موضع الخلل الجيني وعمق الانفصال الذي يحدث بين طبقات الجلد، فضلًا عن شدة الأعراض والمضاعفات المصاحبة.

وتتفاوت الحالات بين أشكال خفيفة تظهر فيها الفقاعات في مناطق محدودة من الجسم، وأخرى شديدة قد تتسبب في جروح متكررة وندوب وتليفات، إلى جانب مشكلات قد تؤثر في التغذية والحركة ووظائف بعض الأعضاء.

ويعود المرض إلى طفرات جينية تؤثر في البروتينات المسؤولة عن تثبيت طبقات الجلد بعضها ببعض، وقد تنتقل هذه الطفرات من الوالدين إلى الأبناء، بحسب نمط الوراثة المرتبط بالنوع المصاب به المريض.

مضاعفات تتجاوز هشاشة الجلد

وقد تتسبب الحالات الشديدة في مضاعفات متعددة، من بينها الالتهابات المتكررة، وتأخر التئام الجروح، وفقر الدم، وسوء التغذية، فضلًا عن تشكل الندوب والتصاقات الجلد التي قد تحد من حركة المفاصل.

كما يمكن أن يؤدي ظهور الفقاعات والجروح داخل الفم والمريء إلى صعوبات في المضغ والبلع، فيما قد تزيد بعض الأنواع الشديدة من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في الجلد.

وتفرض هذه المضاعفات متابعة طبية مستمرة، تشمل العناية بالجروح، ومراقبة التغذية والنمو، والتعامل مع الألم والالتهابات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

عبء يومي على المرضى وأسرهم

ويواجه المصابون بالمرض وأفراد أسرهم تحديات يومية، إذ تتطلب العناية بالجروح تغيير الضمادات بصورة منتظمة، واستخدام مستلزمات خاصة تقلل الاحتكاك وتحمي الجلد من التمزق.

وقد تستغرق إجراءات العناية وقتًا طويلًا، فضلًا عن الألم الذي قد يصاحب تغيير الضمادات، والتكاليف المرتفعة لبعض المستلزمات والعلاجات، ما يزيد الأعباء المعيشية والنفسية على الأسر.

وتختلف احتياجات المرضى بحسب شدة الحالة، إذ يحتاج بعضهم إلى رعاية متخصصة ومتابعة متعددة التخصصات، تشمل الجلدية والتغذية وعلاج الألم والتأهيل، إلى جانب الدعم النفسي.

علاجات جديدة تمنح الأمل

ورغم عدم توافر علاج شافٍ لجميع أنواع انحلال البشرة الفقاعي، شهدت السنوات الأخيرة تطورات علاجية تستهدف بعض أشكال المرض، من بينها علاجات جينية موضعية تهدف إلى مساعدة الجلد على استعادة بعض البروتينات اللازمة لسلامة أنسجته.

ومن بين هذه العلاجات "بي-فيك" (B-VEC)، المعروف تجاريًا باسم "فيوجتي" (Vyjuvek)، وهو علاج جيني موضعي مخصص لبعض الجروح لدى مرضى انحلال البشرة الفقاعي الحثلي، ويعمل على إيصال نسخة سليمة من الجين المسؤول عن إنتاج الكولاجين من النوع السابع.

كما حصل علاج "زيفاسكين" (Zevaskyn) على موافقة أميركية لعلاج جروح لدى مرضى انحلال البشرة الفقاعي الحثلي المتنحي، ويعتمد على خلايا جلدية معدلة جينيًا للمساعدة في ترميم الجلد.

ومع ذلك، فإن هذه العلاجات لا تناسب جميع المرضى أو جميع أنواع المرض، ولا تعني بالضرورة الشفاء التام، إذ يتوقف استخدامها على تقييم الأطباء لحالة المريض ومدى ملاءمتها له.

وتبقى الرعاية المتخصصة، والوقاية من الإصابات، والتعامل المبكر مع المضاعفات، عناصر أساسية لتحسين جودة حياة المصابين بـ"مرض الفراشة"، في وقت تمنح فيه التطورات العلاجية الحديثة أملًا في تخفيف معاناتهم والحد من آثار المرض.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات