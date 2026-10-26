الكرة الذهبية 2026.. لندن تحتضن النسخة الـ70

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن، التي تستضيف حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، في نسختها السبعين، وسط ترقب للإعلان عن الفائز بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

ويكتسب الحفل أهمية خاصة، إذ يتزامن مع مرور 70 عامًا على انطلاق الجائزة عام 1956، حين تُوّج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول ألقابها، قبل أن تتعاقب على منصتها أجيال من أبرز نجوم اللعبة، وصولًا إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية.

وتُقام مراسم النسخة الحالية في لندن للمرة الأولى، تكريمًا لذكرى ماثيوز، الذي افتتح سجل الفائزين بالجائزة قبل سبعة عقود.

ماثيوز.. أول المتوجين وأكبرهم سنًا

دخل الإنجليزي ستانلي ماثيوز تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية عام 1956، وهو في عمر 41 عامًا و10 أشهر و17 يومًا، ليظل أكبر المتوجين بها سنًا.

وشكّل فوزه انطلاقة لمسيرة الجائزة التي تحولت، على مدار العقود التالية، إلى واحدة من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم، واحتفت بنجوم تركوا بصمات بارزة في تاريخ اللعبة.

جورج ويا.. إنجاز أفريقي غير مسبوق

في عام 1995، أصبح الليبيري جورج ويا أول لاعب أفريقي يفوز بالكرة الذهبية، بعد تعديل قواعد الجائزة لتشمل اللاعبين غير الأوروبيين المحترفين في الأندية الأوروبية.

ولا يزال ويا اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توّج بالجائزة في فئة الرجال، ليبقى إنجازه محطة استثنائية في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

رونالدو نازاريو.. أصغر الفائزين

شهد عام 1997 إنجازًا تاريخيًا آخر، عندما تُوّج البرازيلي رونالدو نازاريو بالكرة الذهبية وهو في عمر 21 عامًا، ليصبح أصغر لاعب يفوز بها.

وجاء تتويجه بعد مستويات لافتة قدمها في الملاعب الأوروبية، إذ تميز بالسرعة والمهارة والقدرة على التسجيل وصناعة الفارق، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في جيله.

كانافارو.. المدافع الذي كسر هيمنة المهاجمين

في عام 2006، تُوّج الإيطالي فابيو كانافارو بالكرة الذهبية، بعد دوره القيادي في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم التي استضافتها ألمانيا.

وجاء فوزه ليؤكد أن التألق الدفاعي والقدرة على قيادة الفرق إلى الألقاب الكبرى يمكن أن ينافسا الإنجازات التهديفية للمهاجمين وصناع اللعب.

ولا يزال كانافارو آخر مدافع يفوز بالجائزة، لينضم إلى الألمانيين فرانز بيكنباور وماتياس زامر، وهما المدافعان الآخران اللذان توّجا بها.

ميسي.. الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية

بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته مع الكرة الذهبية عام 2009، بعد موسم استثنائي مع برشلونة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، تُوّج خلاله الفريق بثلاثية الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي 38 هدفًا وصنع 19 هدفًا خلال موسم 2008-2009، قبل أن يحقق الكرة الذهبية أربع مرات متتالية بين عامي 2009 و2012، ثم يضيف أربعة ألقاب أخرى أعوام 2015 و2019 و2021 و2023.

وبثماني كرات ذهبية، يتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فاز بها خمس مرات.

وجاء تتويج ميسي الأخير عام 2023، بعد قيادته منتخب الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، ليعزز مكانته في سجل أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

ياشين ورونالدو.. أرقام خالدة في تاريخ الجائزة

تحتفظ الكرة الذهبية بأرقام استثنائية، أبرزها فوز الحارس السوفياتي ليف ياشين بالجائزة عام 1963، ليصبح حارس المرمى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

كما يحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا، بعدما حصد خمس كرات ذهبية، فيما فاز كل من الهولندي يوهان كرويف والفرنسي ميشيل بلاتيني والهولندي ماركو فان باستن بالجائزة ثلاث مرات.

وتوقفت الجائزة عن منحها عام 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن تعود في العام التالي. ومنذ ذلك الحين، توّج الفرنسي كريم بنزيمة عام 2022، وميسي عام 2023، والإسباني رودري عام 2024، والفرنسي عثمان ديمبيلي عام 2025.

وتتجه الأنظار في نسخة 2026 إلى هوية اللاعب الذي سيضيف اسمه إلى سجل الفائزين، في عام تحتفل فيه الجائزة بمرور سبعة عقود على انطلاقها.

قائمة الفائزين بالكرة الذهبية من 1956 إلى 2025

2025: الفرنسي عثمان ديمبيلي.

2024: الإسباني رودري.

2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2022: الفرنسي كريم بنزيمة.

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2020: لم تُمنح الجائزة بسبب جائحة كورونا.

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2018: الكرواتي لوكا مودريتش.

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2007: البرازيلي كاكا.

2006: الإيطالي فابيو كانافارو.

2005: البرازيلي رونالدينيو.

2004: الأوكراني أندريه شفتشنكو.

2003: التشيكي بافل ندفيد.

2002: البرازيلي رونالدو نازاريو.

2001: الإنجليزي مايكل أوين.

2000: البرتغالي لويس فيغو.

1999: البرازيلي ريفالدو.

1998: الفرنسي زين الدين زيدان.

1997: البرازيلي رونالدو نازاريو.

1996: الألماني ماتياس زامر.

1995: الليبيري جورج ويا.

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف.

1993: الإيطالي روبرتو باجيو.

1992: الهولندي ماركو فان باستن.

1991: الفرنسي جان بيار بابان.

1990: الألماني لوتار ماتيوس.

1989: الهولندي ماركو فان باستن.

1988: الهولندي ماركو فان باستن.

1987: الهولندي رود خوليت.

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف.

1985: الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1984: الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1983: الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1982: الإيطالي باولو روسي.

1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه.

1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه.

1979: الإنجليزي كيفن كيغان.

1978: الإنجليزي كيفن كيغان.

1977: الدنماركي ألن سيمونسن.

1976: الألماني فرانز بيكنباور.

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين.

1974: الهولندي يوهان كرويف.

1973: الهولندي يوهان كرويف.

1972: الألماني فرانز بيكنباور.

1971: الهولندي يوهان كرويف.

1970: الألماني غيرد مولر.

1969: الإيطالي جاني ريفيرا.

1968: الويلزي جورج بست.

1967: المجري فلوريان ألبرت.

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون.

1965: البرتغالي أوزيبيو.

1964: الأسكتلندي دينيس لو.

1963: السوفياتي ليف ياشين.

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست.

1961: الإيطالي عمر سيفوري.

1960: الإسباني لويس سواريز.

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

1958: الفرنسي ريمون كوبا.

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات