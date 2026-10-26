أجهزة السلطة تعتقل أسيرًا محررًا وناشطًا طلابيًا في نابلس

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، اليوم الإثنين، الأسير المحرر والناشط الطلابي فوزي بشكار، عقب ملاحقته في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في خطوة تأتي وسط تصاعد الانتقادات بشأن استمرار الاعتقالات السياسية التي تستهدف نشطاء وطلبة وأسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية بأن اعتقال بشكار يأتي في سياق حملات الملاحقة والتضييق على النشطاء الفلسطينيين، لا سيما في الأوساط الطلابية، وسط مطالبات بوقف الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي والنشاط الوطني، واحترام الحريات العامة.

ويُعدّ بشكار من الناشطين في الحركة الطلابية بجامعة النجاح الوطنية، إذ سبق أن درس في كلية الاقتصاد، وشغل عضوية مجلس اتحاد الطلبة ممثلًا عن الكتلة الإسلامية.



وكما تعرض في فترات سابقة للاعتقال والاستدعاء مرات عدة، سواء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أو أجهزة أمن السلطة.

وتنتمي عائلة بشكار إلى مخيم عسكر شرقي نابلس، وتواجه، ملاحقات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعاني عدد من أبنائها وأقاربها الاعتقال والملاحقة، في ظل ما تشهده مدن الضفة الغربية ومخيماتها من اقتحامات واعتقالات متكررة.

ويأتي اعتقال بشكار في ظل استمرار الجدل الفلسطيني بشأن الاعتقالات السياسية ودور الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في ملاحقة النشطاء والمقاومين، بالتزامن مع الانتقادات الموجهة إلى سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، التي ترى جهات فلسطينية أنها تسهم في التضييق على العمل الوطني وملاحقة المطلوبين للاحتلال.

وتتواصل الدعوات الشعبية والفصائلية إلى وقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين على خلفية نشاطهم وانتماءاتهم، وإنهاء ملاحقة الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، بما يضمن صون الحريات العامة، ويحفظ حق الفلسطينيين في ممارسة نشاطهم السياسي والطلابي دون التعرض للاعتقال أو التضييق.

المصدر / فلسطين أون لاين