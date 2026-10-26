نعيم: اجتماع طهران خطوة مهمة لخفض التصعيد في المنطقة

رحّب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. باسم نعيم، اليوم الإثنين، بالاجتماع الإقليمي المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة مسؤولين من السعودية وباكستان وتركيا، معربًا عن أمله في أن يسهم في خفض التصعيد وحقن الدماء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال نعيم، في تصريح صحفي، إن الاجتماع يمثل "خطوة مهمة في توقيت حساس"، معربًا عن تطلعه إلى أن تُكلل المحادثات بالنجاح، وأن تؤسس لمنظومة أمنية إقليمية بأيدي دول المنطقة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية ومحاولات إعادة تشكيلها بما يخدم مصالح القوى الدولية.

وأضاف أن هذه المحاولات، تهدف إلى خدمة مصالح خارجية وإطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الذي قال إنه "تجاوز عمره الافتراضي"، مشددًا على أهمية تحرك دول المنطقة بصورة مشتركة لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع.

وتأتي تصريحات نعيم بالتزامن مع تحرك دبلوماسي إقليمي في طهران، اليوم الإثنين، يضم وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين، إلى جانب مسؤولين إيرانيين، لبحث قضايا الأمن الإقليمي.

وبحسب ما أعلنته طهران، تتناول المحادثات ملفات الأمن الإقليمي، بما فيها القضية الفلسطينية والتوسع الإسرائيلي والتطورات في لبنان، فيما قالت السعودية إن الزيارة تستهدف خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار، في ظل مساعٍ لدعم الحوار والوساطات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار التوترات الإقليمية، وسط دعوات إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع المواجهة، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمعالجة الأزمات الأمنية والسياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين