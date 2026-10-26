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بالصور تحركات احتجاجية للعاملين في الأونروا بغزة رفضًا للمساس بحقوقهم الوظيفية

26 أكتوبر 2026 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدولية بغزة ينظّم مسيرة احتجاجًا على التقليصات الممنهجة بحق الموظفين واللاجئين (تصوير محمود أبو حصيرة)

نظّم اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، مسيرة لموظفي الوكالة في منطقتي غزة والشمال، احتجاجًا على التقليصات التي تطال الموظفين واللاجئين الفلسطينيين.

وتأتي المسيرة في ظل اعتراضات على الإجراءات التقشفية التي تنتهجها الوكالة، وما يترتب عليها من تداعيات على أوضاع العاملين واستمرار الخدمات المقدمة للاجئين، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

ويؤكد موظفو الأونروا، من خلال تحركاتهم الاحتجاجية، رفضهم للمساس بحقوقهم الوظيفية، ومطالبتهم بالحفاظ على خدمات الوكالة وضمان استمراريتها، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وتُعد الأونروا من أبرز الجهات التي تقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وسط تحذيرات متواصلة من أن تقليص خدماتها ومواردها قد يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد الأعباء المعيشية على آلاف الأسر في القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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