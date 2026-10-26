بن غفير وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشية انتخابات "الكنيست"

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وعشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبل يوم من انتخابات "الكنيست".

وأفادت مصادر مقدسية بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول في ساحاته برفقة مجموعات من المستوطنين، وسط استنفار مكثف لقوات الاحتلال ووحداتها الخاصة، التي فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين والمرابطين.

وفي السياق، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد على شكل دفعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، تخللتها إقامة طقوس تلمودية، لا سيما في المنطقة الشرقية من المسجد.

بالتزامن مع ذلك، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق الفلسطينيين القادمين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند الأبواب الخارجية، في إطار التضييق على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الدعوات المقدسية إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه، لمواجهة محاولات الاحتلال فرض واقع جديد في المسجد، وتغيير هويته الإسلامية، وصولًا إلى مخططات التقسيم الزماني والمكاني.

المصدر / فلسطين أون لاين